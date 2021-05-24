Чому Антикорупційний суд не розглядатиме справу

Раніше до апеляції ВАКС звернувся Антикорупційний суд з поданням про визначення підсудності. Про це їх попросив адвокат Гладковського.

Раніше Обвинувальний акт щодо Гладковського-молодшого скерували до суду

На думку суддів, ця справа їм не підсудна, оскільки Гладковський-молодший не є високопосадовцем, не працює на держслужбі, сам злочин теж не входить до відповідного переліку,

– розповів журналіст Олег Новіков.

Крім того, у справі немає постанови прокурора, який після виділення матеріалів визначив підслідність за Національним антикорупційним бюро. Також нема рішення директора НАБУ, погодженого із прокурором САП про це.

Рішення про передання справи схвалили судді:

Микола Глотов (головуючий),

Олег Павлишин,

Інна Калугіна,

Андрій Никифоров,

Даниїла Чорненька.

За словами Новікова, Павлишин і Глотов "мають окрему думку з цього приводу".

Що відомо про справу Гладковського-молодшого