Чому Антикорупційний суд не розглядатиме справу
Раніше до апеляції ВАКС звернувся Антикорупційний суд з поданням про визначення підсудності. Про це їх попросив адвокат Гладковського.
Раніше Обвинувальний акт щодо Гладковського-молодшого скерували до суду
На думку суддів, ця справа їм не підсудна, оскільки Гладковський-молодший не є високопосадовцем, не працює на держслужбі, сам злочин теж не входить до відповідного переліку,
– розповів журналіст Олег Новіков.
Крім того, у справі немає постанови прокурора, який після виділення матеріалів визначив підслідність за Національним антикорупційним бюро. Також нема рішення директора НАБУ, погодженого із прокурором САП про це.
Рішення про передання справи схвалили судді:
- Микола Глотов (головуючий),
- Олег Павлишин,
- Інна Калугіна,
- Андрій Никифоров,
- Даниїла Чорненька.
За словами Новікова, Павлишин і Глотов "мають окрему думку з цього приводу".
Що відомо про справу Гладковського-молодшого
- Наприкінці 2019 року в "Укроборонпромі" виник корупційний скандал. За даними ЗМІ, тоді державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії.
- У причетності до корупційної схеми підозрюють колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина – Ігоря.
- 22 квітня 2021 року Ігоря оголосили у розшук. Все тому, що він не з'являвся на допити.
- Адвокат Гладковського-молодшого Руслан Волинець заявляв, що його підзахисний лікується за кордоном від постковідного синдрому.
- 26 квітня ЗМІ повідомили, що підозрюваний повернувся в Україну.
- Гладковського звинуватили у зловживанні впливом. За даними слідства, він отримав 950 тисяч гривень внаслідок продажу "Укроборонпрому" товару за завищеною вартістю. 29 квітня у ВАКС мало відбутися судове засідання, однак його перенесли, бо не прийшов адвокат.