Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук Ігоря Гладковського. Він є сином колишнього заступника секретаря Ради з нацбезпеки та оборони Олега Гладковського та фігурантом справи про корупцію в оборонній сфері.

У Бюро зазначили, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

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Гладковський-молодший – у розшуку

За інформацією НАБУ, Гладковський 3 рази не з'явився до слідчого для отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування – 16, 20 та 21 квітня.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення за статтею про зловживання впливом. Санкція статті передбачає штраф або позбавленням волі від 2 до 5 років.

Ігор Гладковський є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Корупція в Укроборонпромі та участь у ній Гладковського-молодшого