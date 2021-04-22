Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского. Он является сыном бывшего заместителя секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Олега Гладковского и фигуранта дела о коррупции в оборонной сфере.

В Бюро отметили, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности.

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Гладковский-младший – в розыске

По информации НАБУ, Гладковский 3 раза не явился к следователю для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования – 16, 20 и 21 апреля.

Ему инкриминируют совершение уголовного преступления по статье о злоупотреблении влиянием. Санкция статьи предусматривает штраф или лишением свободы от 2 до 5 лет.

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