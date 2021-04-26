Ігор Гладковський, якого раніше оголосило в розшук НАБУ, прибув в Україну. В аеропорту його на кілька хвилин затримали прикордонники й одразу відпустили.

Видання з посиланням на власні джерела повідомило, що в Україну Гладковський-молодший прибув рейсом з німецького Франкфурта. До слова Гладковський-старший подає судовий позов проти НАБУ Разом з ним летів його батько – Олег Гладковський. Ігоря всього на 5 – 7 хвилин затримали прикордонники, але опісля одразу ж відпустили. Справа Гладковських-"Свинарчуків": Ігоря Гладковського разом з батьков звинувачують у причетності до корупційної схеми з розкрадання майна Укроборонпрому. Олег Гладковський у той час був заступником голови Адміністрації президента Петра Порошенка.

Справу розслідують ще з 2019 року, але Ігоря Гладковського лише нещодавно оголосили в розшук. Причиною стало те, що він системно не з'являвся на допити.

Після цього його адвокат розповів, що фігурант справи перебуває закордоном на лікуванні. Він буцімто лікував постковідний синдром.