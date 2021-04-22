Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подає у суд на НАБУ. Він вважає, що його родину безпідставно переслідують правоохоронці.

Про це повідомили у корпорації "Богдан", засновником якої є Гладковський. Там опублікували позицію колишнього заступника секретаря РНБО щодо оголошення його сина у розшук.

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Напередодні НАБУ оголосило у розшук Ігоря Гладковського, який фігурує у справі про корупцію в оборонній сфері.

Там пояснили, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду, аби ухилитися від кримінальної відповідальності.

Реакція Гладковського-старшого

Після цього Гладковський-старший заявив, що 2-річне переслідування його родини має отримати правову оцінку. За його словами, воно здійснювалося, "у формах процесуального терору".

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони фактично звинуватив НАБУ у публікації неправдивих даних. На його думку, це також потребує правової оцінки.

Вони подаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему,

– мовиться на сайті корпорації.

Там переконані, що Національне антикорупційне бюро, намагаючись довести провину членів родини Гладковських, вдається до чорного піару та провокацій.

Гладковські та корупція в Укроборонпромі: що відомо

На початку 2019 року навколо Укроборонпрому розгорівся корупційний скандал. У Bihus.Info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки російські деталі.

За даними журналістів-розслідувачів, інколи в Україну завозили звичайний металобрухт. Адже завозили деталі контрабандою, водночас якість не перевіряли.

Корупційні схеми в Укроборонпромі нібито організовували упродовж 2015 – 2017 років. Одним з підозрюваних є Ігор Гладковський – син ексзаступника секретаря РНБО.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року Гладковський-старший подав позов проти журналістів Bihus.info. Він, зокрема, вимагає понад 2 мільйони гривень компенсації.