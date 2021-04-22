Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подает в суд на НАБУ. Он считает, что его семью безосновательно преследуют правоохранители.

Об этом сообщили в корпорации "Богдан", основателем которой является Гладковский. Там опубликовали позицию бывшего заместителя секретаря СНБО относительно объявления его сына в розыск.

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Накануне НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского, который фигурирует в деле о коррупции в оборонной сфере.

Там пояснили, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда, чтобы уклониться от уголовной ответственности.

Реакция Гладковского-старшего

После этого Гладковский-старший заявил, что 2-летнее преследование его семьи должно получить правовую оценку. По его словам, оно осуществлялось в формах "процессуального террора".

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны фактически обвинил НАБУ в публикации ложных данных. По его мнению, это также требует правовой оценки.

Они подаются обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле являются лишь свободным мнением на заданную руководством правоохранительных органов тему,

– говорится на сайте корпорации.

Там убеждены, что Национальное антикоррупционное бюро, пытаясь доказать вину членов семьи Гладковских, прибегают к черному пиару и провокациям.

Гладковские и коррупция в Укроборонпроме: что известно

В начале 2019 года вокруг Укроборонпрома разгорелся коррупционный скандал. В Bihus.Info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники российские детали.

По данным журналистов-расследователей, иногда в Украину завозили обычный металлолом. Ведь завозили детали контрабандой, в то же время качество не проверяли.

Коррупционные схемы в Укроборонпроме якобы организовывали на протяжении 2015 – 2017 годов. Одним из подозреваемых является Игорь Гладковский – сын бывшего заместителя секретаря СНБО.

Обратите внимание! В феврале 2021 года Гладковский-старший подал иск против журналистов Bihus.info. Он, в частности, требует более 2 миллионов гривен компенсации.