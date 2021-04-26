Игорь Гладковский, которого ранее объявило в розыск НАБУ, прибыл в Украину. В аэропорту его на несколько минут задержали пограничники и сразу отпустили.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Украину Гладковский-младший прибыл рейсом из немецкого Франкфурта. К слову Гладковский-старший подает судебный иск против НАБУ Вместе с ним летел его отец – Олег Гладковський. Игоря всего на 5 – 7 минут задержали пограничники, но после сразу же отпустили. Дело Гладковских- "Свинарчуков": Игоря Гладковского вместе с отцом обвиняют в причастности к коррупционной схеме по хищению имущества Укроборонпрома. Олег Гладковский в то время был заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

Дело расследуют еще с 2019 года, но Игоря Гладковского только недавно объявили в розыск. Причиной стало то, что он системно не являлся на допросы.

После этого его адвокат рассказал, что фигурант дела находится за границей на лечении. Он якобы лечил постковидный синдром.