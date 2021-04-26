Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря. 26 квітня обвинувальний акт передали в Антикорупційний суд.

У Центрі протидії корупції повідомили, що розшукуваний Ігор Гладковський повернувся в Україну і прибув до САП.

Важливо Оголошений у розшук Гладковський прибув в Україну, його відпустили, – ЗМІ

Гладковського-молодшого обвинувачують у зловживанні впливом. За даними слідства, він отримав 950 тисяч грн неправомірної вигоди шляхом схеми із продажу "Укроборонпрому" товару за завищеною вартістю.

У НАБУ кажуть, що це не єдиний випадок вчинення злочинів, решта – ще розслідуються. Раніше ЗМІ повідомляли, що Гладковському-молодшому вручили обвинувальний акт.