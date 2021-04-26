Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря. 26 апреля обвинительный акт передали в Антикоррупционный суд.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что разыскиваемый Игорь Гладковский вернулся в Украину и прибыл в САП.

Важно Объявленный в розыск Гладковский прибыл в Украину, его отпустили, – СМИ

Гладковского-младшего обвиняют в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, он получил 950 тысяч грн неправомерной выгоды путем схемы по продаже "Укроборонпрома" товара по завышенной стоимости.

В НАБУ говорят, что это не единственный случай совершения преступлений, остальные – еще расследуются. Ранее СМИ сообщали, что Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт.