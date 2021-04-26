Обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего направили в суд
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря. 26 апреля обвинительный акт передали в Антикоррупционный суд.
Источник:Центр противодействия коррупции
В Центре противодействия коррупции сообщили, что разыскиваемый Игорь Гладковский вернулся в Украину и прибыл в САП.
Важно Объявленный в розыск Гладковский прибыл в Украину, его отпустили, – СМИ
Гладковского-младшего обвиняют в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, он получил 950 тысяч грн неправомерной выгоды путем схемы по продаже "Укроборонпрома" товара по завышенной стоимости.
В НАБУ говорят, что это не единственный случай совершения преступлений, остальные – еще расследуются. Ранее СМИ сообщали, что Гладковскому-младшему вручили обвинительный акт.
В чем подозревают Гладковского
- Еще в конце 2019 года в "Укроборонпроме" возник коррупционный скандал. По данным СМИ, тогда государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России.
- В причастности к коррупционной схеме подозревают Олега Гладковского, бывшего заместителя секретаря СНБО времен пятого президента Петра Порошенко, и его сына Игоря Гладковского.
- Расследование начали в 2019 году, однако в розыск Гладковского-младшего объявили лишь 22 апреля 2021 года. Все из-за того, что он не появлялся на допросы.
Впоследствии Олег Гладковский подал в суд на НАБУ. Он считает, что его семью якобы безосновательно преследуют правоохранители.
Поделиться новостью