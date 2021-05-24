Почему Антикоррупционный суд не будет рассматривать дело

Ранее к апелляции ВАКС обратился Антикоррупционный суд с представлением об определении подсудности. Об этом их попросил адвокат Гладковского.

Ранее Обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего направили в суд

По мнению судей, это дело им не подсудно, поскольку Гладковский-младший не является чиновником, не работает на госслужбе, само преступление тоже не входит в соответствующий перечень,
– рассказал журналист Олег Новиков.

Кроме того, в деле нет постановления прокурора, который после выделения материалов определил подследственность за Национальным антикоррупционным бюро. Тоже нет решения директора НАБУ, согласованного с прокурором САП об этом.

Решение о передаче дела одобрили судьи:

  • Николай Глотов (председательствующий),
  • Олег Павлишин,
  • Инна Калугина,
  • Андрей Никифоров,
  • Даниила Никифоров.

По словам Новикова, Павлишин и Глотов "имеют особое мнение по этому поводу".

Что известно о деле Гладковского-младшего

  • В конце 2019 года в "Укроборонпроме" возник коррупционный скандал. По данным СМИ, тогда государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России.
  • В причастности к коррупционной схеме подозревают бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына – Игоря.
  • 22 апреля 2021 года Игоря объявили в розыск. Все потому, что он не являлся на допросы.
  • Адвокат Гладковского-младшего Руслан Волынец заявлял, что его подзащитный лечится за границей от постковидного синдрома.
  • 26 апреля СМИ сообщили, что подозреваемый вернулся в Украину.
  • Гладковского обвинили в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, он получил 950 тысяч гривен в результате продажи "Укроборонпрому" товара по завышенной стоимости. 29 апреля в ВАКС должно было состояться судебное заседание, однако его перенесли, потому что не пришел адвокат.