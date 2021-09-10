Журналіст Олег Новіков нагадав, що справу Гладковського-молодшого слухають в Солом'янському районному суді Києва. Обвинувачення підозрюваному прокурор зачитав 10 вересня.
Раніше У ВАКС забрали справу Гладковського-молодшого
Обвинувачення Гладковському-молодшому
Ігоря Гладковського – сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського – обвинувачують в одержанні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень.
Гроші він взяв за вплив через свого батька на генерального директора "Укрспецекспорту". Це було потрібно, аби компанія надала безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в сумі 7 мільйонів гривень Житомирському бронетанковому заводу.
А завод відповідно ці гроші мав перерахувати фірмі "Оптимумспецдеталь", яку контролювали Віталій Жуков і Андрій Рогоза.
Нагадаємо, раніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду передала справу до Солом'янського суду, бо вважає, що вона непідсудна ВАКС. Обвинувачення Гладковського-молодшого слухає одноособово суддя Катерина Застрожнікова.
Справа Жукова: що відомо
- Самого Жукова, якого обвинувачували в наданні хабаря Гладковському-молодшому, звільнили від кримінальної відповідальності. Підставою стало закінчення строків давності у справі.
- Однак його все ж судитимуть – за організацію ухилення від сплати податків.
Текст повідомлення Олега Новікова:
Гладковському-молодшому зачитали обвинувачення
Сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди в 950 тисяч гривень за вплив через свого батька на генерального директора "Укрспецекспорту". Вплив був з метою надання "Укрспецекспортом" безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 мільйонів гривень Житомирському бронетанковому заводу. Своєю чергою завод ці гроші мав перерахувати фірмі "Оптимумспецдеталь", яку контролювали Віталій Жуков і Андрій Рогоза.
Нагадаю, що справу слухають в Солом'янському райсуді Києва. Туди її передала апеляційна палата антикорупційного суду, бо вважає, що справа непідсудна ВАКС.
Обвинувачення Гладковського-молодшого слухається одноособово суддею Катериною Застрожніковою.