Журналіст Олег Новіков нагадав, що справу Гладковського-молодшого слухають в Солом'янському районному суді Києва. Обвинувачення підозрюваному прокурор зачитав 10 вересня.

Раніше У ВАКС забрали справу Гладковського-молодшого

Обвинувачення Гладковському-молодшому

Ігоря Гладковського – сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського – обвинувачують в одержанні хабаря у розмірі 950 тисяч гривень.

Гроші він взяв за вплив через свого батька на генерального директора "Укрспецекспорту". Це було потрібно, аби компанія надала безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в сумі 7 мільйонів гривень Житомирському бронетанковому заводу.

А завод відповідно ці гроші мав перерахувати фірмі "Оптимумспецдеталь", яку контролювали Віталій Жуков і Андрій Рогоза.

Нагадаємо, раніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду передала справу до Солом'янського суду, бо вважає, що вона непідсудна ВАКС. Обвинувачення Гладковського-молодшого слухає одноособово суддя Катерина Застрожнікова.

Справа Жукова: що відомо

Самого Жукова, якого обвинувачували в наданні хабаря Гладковському-молодшому, звільнили від кримінальної відповідальності. Підставою стало закінчення строків давності у справі.

Однак його все ж судитимуть – за організацію ухилення від сплати податків.

Текст повідомлення Олега Новікова:

Гладковському-молодшому зачитали обвинувачення

Сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди в 950 тисяч гривень за вплив через свого батька на генерального директора "Укрспецекспорту". Вплив був з метою надання "Укрспецекспортом" безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 мільйонів гривень Житомирському бронетанковому заводу. Своєю чергою завод ці гроші мав перерахувати фірмі "Оптимумспецдеталь", яку контролювали Віталій Жуков і Андрій Рогоза.

Нагадаю, що справу слухають в Солом'янському райсуді Києва. Туди її передала апеляційна палата антикорупційного суду, бо вважає, що справа непідсудна ВАКС.

Обвинувачення Гладковського-молодшого слухається одноособово суддею Катериною Застрожніковою.