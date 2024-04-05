Росіяни розбомбили офіс "Лікарів без кордонів" у Покровську: який вигляд має будівля

Окупанти продовжують скоювати цинічні злочини на українській землі. Вночі росіяни вдарили по будівлі гуманітарної організації на Донеччині.

5 квітня вночі ворог обстріляв Покровськ. Під ударом опинився офіс "Лікарів без кордону".

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Цілковиті руїни

За даними місцевої прокуратури, бити по місту окупанти розпочали близько 3:00. Ворог свідомо вдарив по приватному сектору та житлових будинках.

Зокрема, противник поцілив в офіс "Лікарів без кордонів" – міжнародної незалежної організації, яка надає допомогу постраждалим під час збройних конфліктів і катастроф. Як повідомили у пресслужбі спільноти, будівля розбомблена та повністю зруйнована.

На щастя, працівники організації не зазнали ушкоджень.

Ми засуджуємо атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу людям на Донеччині…Атака на наш офіс – далеко не поодинокий випадок,

– заявила Вінченцо Порпілья, координатор з надзвичайних ситуацій "Лікарів без кордонів" в Україні.

Вона додала, що удари саме по цивільних об'єктах – характерна риса російських повітряних нападів.

Що залишилося від офісу "Лікарів без кордону" на Донеччині / Фото Médecins Sans Frontières

Серед поранених – 14-річний хлопчик

Внаслідок обстрілу Покровська поранення отримали п'ятеро місцевих жителів. Це четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин.

Пошкоджень зазнали декілька приватних домогосподарств.

Наразі невідомо точно, яку зброю використовував ворог для ударів.

Наслідки обстрілу Покровська / Фото прокуратура

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