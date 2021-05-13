Україна просить повернути майже 100 полонених

Олексій Арестович заявив, що Україна подала список із прізвищами майже 100 наших громадян на обмін полоненими. Однак наразі можливість чергового обміну на Донбасі перебуває під питанням.
Джерело:24 канал
Українська сторона передала списки на обмін ще в червні 2020 року. Про це спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Окупанти передали Україні свої списки на обмін полоненими
Перші списки подали відразу після домовленостей політичних радників. Згідно з процедурою, Україна подає до ОБСЄ їх щомісяця.
Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це перший обмін, який ми плануємо. Це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань,
– заявив Арестович.
Він також додав, що противник, за різними підрахунками, утримує до 260 громадян України. Але в цьому переліку є багато таких, чиє конкретне місцеперебування не встановлене. Ці люди можуть перебувати у тимчасово окупованому Криму або в Росії.
Обмін полоненими буде не скоро
Арестович зауважив, що наразі обмін полоненими – під питанням. За його словами, Росія прив'язує звільнення полонених до політичних поступок.
"Чекати на обмін наразі я не бачу перспектив, тому що поки Росія проводить ту ж політику, як і завжди. Однак ми працюємо над цим", – пояснив спікер делегації.
Коротко про обмін полоненими
- У січні 2021 року проросійські бойовики на Донбасі заявили, що готові передати кілька полонених в односторонньому порядку. Однак вони наполягали, що це може відбутися лише за посередництва проросійського нардепа Віктора Медведчука.
- Президент Володимир Зеленський назвав такі неофіційні формати обміну – провокацією.
- 19 квітня в Офісі Президента заявили, що Великдень може стати хорошим приводом для обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".