Україна третя за кількістю нових справ у ЄСПЛ за 2020 рік

Комітет міністрів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини опублікував звіт за 2020 рік. На першому місці за кількістю нових справ Росія, на другому – Туреччина, а за ними Україна.

У 2020 році на розгляд Європейського суду з прав людини подали 983 нові справи. При тому Україна на третьому місці за кількістю справ, які перебували на розгляді суду.

До речі Україна приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Справи ЄПСЛ у 2020 році

Як ідеться у звіті, держави всієї Європи продовжують поступ у виконанні рішень Європейського суду з прав людини, незважаючи на пандемію COVID-19. У 2020 році Комітет міністрів закрив 983 справи за результатами кроків відповідних держав-членів, щодо яких справи подавали.

З цих 983 випадків 187 (19%) були "провідними" справами з висвітленням нових структурних або системних проблем, а 796 (81%) повторювались.

Держави, громадяни яких подали найбільшу кількість справ у 2020 році:

Росія – 218,

Туреччина – 103,

Україна – 84,

Румунія – 78,

Угорщина – 61.



Кількість справ у ЄСПЛ у 2020 році / Скриншот

При цьому кількість нових справ, які стосуються України, в порівнянні з попереднім роком зменшилася – у 2019 році було подано 111 таких справ.

Нещодавно батько загиблого на Донбасі українського військового Анатолій Корнієнко подав скаргу до ЄСПЛ. Він доводить, що його син Євген Корнієнко загинув через агресію Росії.

У звіті комітет зазначив: у 2020 році продовжили розгляд багатьох попередніх подань, зокрема і щодо України.



Держави, що ведуть справи під посиленим наглядом / Скриншот

Справа Луценко і Тимошенко

У звіті окремо відзначили справу Луценка та Тимошенко проти України. У 2020 році Комітет відзазначив, що обидва заявники повністю реабілітовані, і всі негативні наслідки порушень проти них були знищені.

Там зазначили: подальші індивідуальні заходи у справах не потрібні.

Справи Майдану у ЄСПЛ: коротко