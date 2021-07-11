Ukraїner розповів як на Полтавщині рятують модерні будівлі сільських шкіл

Активісти громадської організації "Школи Лохвицького земства" зберігають та відновлюють модерні будівлі сільських шкіл. Завдяки їхній волонтерській праці на Полтавщині знову заговорили про архітектурні шедеври сторічної давнини та їхнього творця Опанаса Сластіона.

Він реалізував у цих будівлях національну архітектурну форму. Український архітектурний модерн, або УАМ, виник на початку XX століття і проіснував до 1940 років. Цей стиль характеризується більшою демократичністю, спрощенням та чіткістю форм та, головне, він став першим повноцінним відтворенням багатовікової української культури в архітектурі.

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УАМ поширювався на всій етнічній території України: від Ужгорода до Кубані. Сластіон дуже добре знався на світових тенденціях в архітектурі й водночас глибоко досліджував українську культуру. Архітектор був переконаний, що будівлі в українському стилі розвиватимуть в українцях відчуття власної ідентичності.

Сластіон не боявся поєднувати передові світові технології з місцевими традиціями. Завдяки цьому його архітектура гармонійно вписувалася в сільський ландшафт і водночас мала дуже сучасний вигляд.

План активістів – реконструювати весь проєкт Сластіона

"Коли відбулася Революція Гідності, всім нам стало цікаво: хто ми такі, звідки, що було з нами, що оце таке? Ніхто нічого не знав. Ми жили просто над поверхнею. І ми подумали, що якраз зараз – час", – сказала українська телеведуча та громадська діячка Ольга Герасим'юк.



Архітектура гармонійно вписувалася в сільський ландшафт / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко

Усі школи, які вистояли до сьогодні, зазнали певних архітектурних перетворень. Багато будівель було переобладнано під інші цілі. Іноді колгоспи використовували їх для своїх господарських потреб. У деяких селах школи стали:

магазинами;

клубами;

інтернатами;

будинками для людей похилого віку;

витверезниками;

монастирями;

приватними оселями;

та навіть гаражами.

Зміна призначення будівель супроводжувалася варварським переплануванням. Глобальний план активістів – реконструювати весь проєкт Сластіона, віднайти та відновити всі школи, дати їм друге життя та зробити регіон туристично привабливими.



Активісти планують реконструювати проєкт / Фото Ukraїner Микита Завілінський

Ольга Герасим'юк визнала: щоб відновити всі школи, може не вистачити цілого життя. Активістка мріє встигнути врятувати те, що ще не забрав час, і побачити ці будівлі знову живими. Однак наразі її тішить те, що люди почали цікавитися культурною спадщиною Опанаса Сластіона.

Більше про школи Сластіона на Полтавщині: дивіться у відео Ukraїner