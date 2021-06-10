Транслював пропаганду: в Україні заборонили мовлення каналу "Білорусь 24"

В Україні заборонили мовлення державного білоруського каналу "Білорусь 24". Відповідне рішення ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

"Білорусь 24" вилучили із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції й законодавству України. Це сталося на засіданні 10 червня.

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Підставою для такого рішення стало розміщення в ефірі телеканалу контенту, забороненого для демонстрування на території України. А також показу фільмів за участю акторів, внесених Мінкультом України до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави.

У Нацраді також наголосили, що вже давно відстежує діяльність цього інформаційного ресурсу. При чому, робили це вкрай прискіпливо.

Певний час ефірне наповнення цього каналу відрізнялося від типових провладних білоруських. Мовляв, це міжнародна версія, відзначив Максим Онопрієнко. "Очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", – наголосив член Національної ради.

Які саме порушення виявили

Під час моніторингу програмного наповнення телеканалу "Білорусь 24" у період із 19 по 22 травня 2021 року виявили, зокрема, трансляцію передач:

"Понять и обезвредить" за участі Олега Газманова;

"Последний день" за участі ведучого Бориса Щербакова;

"Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам – 50. Выпуск 1" за участі Ольги Кормухіної.

Пропагандистські сюжети

Один із сюжетів на телеканалі мав назву "Українській сліду у спробі державного перевороту у Білорусі". Його транслювали в ефірі 21 травня.

У відео звучали зневажливі висловлювання на адресу батальйону "Донбас", який у складі Національної гвардії захищає територіальну цілісність України.

22 травня в ефірі показали сюжет "Зеленський відмовив росіянам у праві вважатися корінним народом". У ньому була присутня недостовірна інформація.

У сюжеті звинувачували Україну у відмові захищати права нацменшин. При цьому, безпідставно ототожнювали категорії "нацменшина" та "корінний народ".