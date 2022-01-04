В Україні дозволили бустерну дозу вакцини: кому саме
Джерело:телеграм МОЗ України
МОЗ дозволило в Україні застосовувати бустерну дозу для літніх людей. Її можна буде поставити через 6 місяців після другої дози вакцини.
У міністерстві повідомили, що надаватимуть м-РНК-вакцинам. Мовиться про Moderna або Comirnaty/Pfizer.
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В Україні дозволи бустерну дозу вакцини: що це означає
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої,
– розповіли у відомстві.
У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що для бустерної дози надаватимуть перевагу таким схемам:
- перші дві дози Moderna або Pfizer – бустерна Moderna або Pfizer;
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози CoronaVac – бустер Pfizer;
- перші дві дози за змішаною схемою – бустер Moderna або Pfizer.
Також пояснили – якщо не буде мРНК-вакцин, то бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, проте тільки за дозволеними в Україні схемами.
Як можна отримати бустерну дозу вакцини
У міністерстві розповіли, щоб отримати можливість щепитись бустерною дозою, потрібно:
- записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19 – повний перелік та контакти за посиланням;
- а також за телефоном 0 800 60 20 19.
Що таке бустерна доза вакцини та навіщо вона
- Бустерну дозу вакцини почали колоти людям, яким 2 дози не дали необхідного захисту.
- 13 грудня в Україні схвалили 3 дозу COVID-вакцини. Зокрема для осіб з ВІЛ, раком крові, які перенесли трансплантацію органів, проходили хімієтерапію або лікувались великими дозами гормонів.
- Наприкінці 2021 року головний санітарний лікар Ігор Кузін анонсував, що бустер зможуть отримати люди, старші 60 років.
- Очільник МОЗу пояснив, що Україна готова до бустерної вакцинації, адже законтрактувала вакцину Pfizer на наступний рік – 25 мільйонів доз, на 2023 рік – ще 25 мільйонів доз.
В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивіться відео
Повний текст публікації МОЗ України
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:
- перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;
- перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;
- перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19. Перелік та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.