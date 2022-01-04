В Україні дозволили бустерну дозу вакцини: кому саме

МОЗ дозволило в Україні застосовувати бустерну дозу для літніх людей. Її можна буде поставити через 6 місяців після другої дози вакцини.

У міністерстві повідомили, що надаватимуть м-РНК-вакцинам. Мовиться про Moderna або Comirnaty/Pfizer.

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В Україні дозволи бустерну дозу вакцини: що це означає

​​В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої,

– розповіли у відомстві.

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що для бустерної дози надаватимуть перевагу таким схемам:

перші дві дози Moderna або Pfizer – бустерна Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac – бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою – бустер Moderna або Pfizer.

Також пояснили – якщо не буде мРНК-вакцин, то бустерну дозу можна зробити іншою вакциною, проте тільки за дозволеними в Україні схемами.

Як можна отримати бустерну дозу вакцини

У міністерстві розповіли, щоб отримати можливість щепитись бустерною дозою, потрібно:

записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19 – повний перелік та контакти за посиланням;

а також за телефоном 0 800 60 20 19.

Що таке бустерна доза вакцини та навіщо вона

Бустерну дозу вакцини почали колоти людям, яким 2 дози не дали необхідного захисту.

13 грудня в Україні схвалили 3 дозу COVID-вакцини. Зокрема для осіб з ВІЛ, раком крові, які перенесли трансплантацію органів, проходили хімієтерапію або лікувались великими дозами гормонів.

Наприкінці 2021 року головний санітарний лікар Ігор Кузін анонсував, що бустер зможуть отримати люди, старші 60 років.

Очільник МОЗу пояснив, що Україна готова до бустерної вакцинації, адже законтрактувала вакцину Pfizer на наступний рік – 25 мільйонів доз, на 2023 рік – ще 25 мільйонів доз.

В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивіться відео

Повний текст публікації МОЗ України

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років через 6 місяців після другої.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19. Перелік та контакти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.