В Україні дві області досі залишаються "червоними" за показниками МОЗ

Волинська та Запорізька області досі мають найвищий рівень епідемнебезпеки через значну кількість випадків захворювання на коронавірус. І це попри те, що 28 грудня ухвалили рішення вивести їх з червоної зони карантину.

Водночас згідно з даними МОЗ, у Донецькій і Чернігівській області 28 грудня перевищено коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген на понад 20%. Тепер ці області є "помаранчевими".

Читайте також: Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та сигналізує про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично.

Але на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Волинська та Запорізька області перейдуть з червоної в жовту зону з 00:00 30 грудня.



Коронавірус в Україні / скриншот МОЗ

Ситуація з коронавірусом в Україні

Впродовж доби 28 грудня в Україні підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус.

До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.

На жаль, від ускладнень недуги померли 307 хворих. Це більше ніж удвічі більше, ніж днем раніше, коли зафіксували 134 летальних випадків.

Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 654 690 випадки захворювання на COVID-19.

Від початку кампанії усього вдалося провести 28 186 652 щеплень.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу