В Україні почав діяти закон про електронні трудові: що зміниться

Облік трудового стажу в Україні вестимуть онлайн: від 10 червня набуває чинності відповідний закон. Втім, тим, хто все ж захоче користуватися паперовими трудовими, цього не заборонятимуть.
Закон № 1217-IX нардепи ухвалили ще 5 лютого 2021 року. Через місяць його підписав президент Володимир Зеленський. Документ запроваджує облік в електронній формі, а також врегульовує автоматичне призначення пенсії через електронний кабінет.
Детально Паперові трудові книжки зникнуть: що буде замість них та які є ризики
Що зміниться для працівників і роботодавців
- Електронний облік
Трудову діяльність працівників та сплату соціальних внесків обліковуватимуть не на паперових трудових книжках, а в електронній формі – у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування.
- Перехід триватиме 5 років
Закон встановлює термін, за які остаточний перехід має відбутися – 5-років.
- Копії матимуть електронний підпис
Сканувати та оцифрувати копії трудових книжок та довідок буде допустиме лише з кваліфікованим електронним підписом. Його наноситиме як роботодавець, так і працівник.
- Трудові книжки повернуть
Оригінал паперової трудової книжки повернуть працівнику після внесення відомостей до Держреєстру.
До 2026 в обігу будуть і паперові, і електронні трудові
Закон передбачений 5-річний перехідний період. Протягом цих років до Державного реєстру мають внести відомості з усіх паперових трудових книжок.
У цей період використовуватимуть як паперову трудову, так і електронний варіант. Останній міститиме наявні або внесені відомості зі вказаного реєстру.Зверніть увагу! Заводити нові паперові трудові книжки вже не потрібно, а вести їх можна хіба що на прохання працівника. Електронні трудові книжки забезпечать неможливість втрати документів, фальсифікацій та внесення недостовірних даних.