Україні потрібно понад 5 років, щоб стати ядерною країною, – військовий експерт

Посол України в Німеччині заявив, що Україні необхідно думати про ядерний статус, якщо вона не стане членом НАТО. Однак насправді на це знадобиться понад 5 років, адже на шляху ставатимуть і союзники, і вороги.

Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко. Він додав, що попри перешкоди, Україна має усі шанси отримати ядерний статус.

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"Це реально. Ми маємо такий потенціал, у нас є реактори і досить потужний воєнно-промисловий комплекс, який не відразу, але поступово міг би дати такий результат", – пояснив експерт.

Це може зайняти від 5 років і більше. Все залежить від того, коли і з яким ресурсом починати,

– зауважив Романенко.

Він додав, що Україні варто починати з атомних станцій, адже там є відповідні компоненти для бомб.

Будуть тиснути і союзники, і Росія, – експерт

Однак, як зазначив Романенко, справа не стільки в технічній частині, як в політичній.

Буде тиснути не тільки Росія, але й союзники. Вони говоритимуть про неприпустимість такого підходу,

– сказав він.

Романенко пояснив, що такий тиск відчували усі країни, які намагались отримати ядерний статус. "Ми знаємо, як приходили до ядерної зброї Китай, Ізраїль, Пакистан, Індія, Північна Корея. На кожну країну, яка починала це робити, тиснули", – зауважив Романенко.

Він додав, що якщо Україна все ж наважиться на такий шлях – варто брати приклад з Ірану, який попри тиск йде до мети.

Військовий експерт прокоментував можливість ядерного статусу: дивіться відео