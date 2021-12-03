Український ГМК інвестує додатковий прибуток в модернізацію та розвиток виробництва

Високі ціни на залізну руду та металургійну продукцію цього року дозволили українським підприємствам ГМК інвестувати в модернізацію та розвиток виробництва.

Компанія "Метінвест" розпочала будівництво нового цеху холодної прокатки на Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча вартістю 1 млрд доларів. Він дозволить компанії досягти світового рівня якості продукції на всіх етапах виробництва – від напівфабрикатів до прокату з покриттям.

Також на ММК ім. Ілліча будується очисне встановлення на четвертій доменній печі, яка дозволить якісно знизити рівень забруднюючих викидів. Вартість даного проєкту складає 27 млн ​​доларів.

На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті "Метінвесту" днями було введено в експлуатацію другий пусковий комплекс циклічно-потокової технології (ЦПТ). Його будівництво обійшлося компанії в 200 млн доларів.

За словами гендиректора ПівнГЗК Андрія Скачкова, введення в експлуатацію ЦПТ у Першотравневому кар'єрі дасть можливість у довгостроковій перспективі стабільно видобувати руду у проєктних показниках – 23 млн тонн на рік.

У 2021 році у Маріуполі розпочалося будівництво першого недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка", який прийме перших студентів уже невдовзі - у вересні 2022 року.

Найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" також реконструює агломераційний цех №2 та конвертери з будівництвом нових газоочисток загальною вартістю 280 млн доларів.

Гірничодобувна компанія Ferrexpo спільно з Vodafone Україна розпочала інвестиційний проєкт з будівництва "Розумного кар'єру". На підприємстві запустили найбільший млин для подрібнення залізняку в Україні. Вперше в Україні виробнича лінія такого типу та потужності запускалася та налаштовувалась за допомогою дистанційного управління.

Важливим є той факт, що українські компанії планують збільшити розмір інвестицій наступного року. Окрім цього, в майбутньому українським підприємством доведеться забезпечити відповідність викидів виробництва новим кліматичним викликам. Тож багатомільярдних інвестицій вимагатимуть запровадження НДТМ (найкращих доступних технологій та методів управління),