Українці підтримують заборону гергіївської стрічки та не чули про "Безсмертний полк": опитування

Громадян України розпитали про ставлення до обох дат – Дня пам'яті та примирення 8 травня і Дня перемоги над нацизмом 9 травня. Понад 40% українців виступили за заборону георгіївської стрічки, проти такого кроку – лише 29% опитаних. Також близько 40% респондентів не чули, що таке акція "Безсмертний полк".

Такі результати опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Респонденти давали відповіді на питання з 22 по 29 квітня.

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Ставлення до заборони публічного використання георгіївської стрічки:

43% опитаних – підтримують рішення,

29% – проти,

16% – байдуже до цього,

13% – не визначились з відповіддю.

За заборону стрічки більшість жителів Західної та Центральної України. Підтримує це рішення здебільшого електорат усіх партій, окрім "Опозиційної платформи – За життя".

Ставлення до георгіївської стрічки / Зображення "Демократичних ініціатив"

Ставлення до акції "Безсмертний Полк"

40% – не чули про неї,

27% – знають і підтримують,

11% – знають і не підтримують.

Найбільшу підтримку зафіксували на Півдні та Сході України.

Ставлення до акції "Безсмертний полк" / Зображення "Демократичних ініціатив"

Що відомо про опитування? Проведене в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

ОПЗЖ влаштувала "Безсмертний полк" у Раді

Зазначимо, що 29 квітня під час засідання Верховної Ради нардепи від ОПЗЖ влаштували акцію "Безсмертний полк". Вони вийшли до трибуни з портретами ветеранів та вигукували радянські гасла. Мовляв, "в Україні демонтують пам'ятники справжнім героям, а вулицями крокують прихильники СС-дивізій".