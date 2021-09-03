Стала відома вартість проєкту "Метінвест Політехніка" – 30 мільйонів євро

Група Метінвест розпочинає будівництво університетського містечка першого недержавного гірничо-металургійного вишу "Метінвест Політехніка" в Маріуполі.

Макет головного корпусу майбутнього університету став символом проєкту. Його 16 липня зібрали керівники Групи, університету, Міністерства освіти і науки України, а також обласна та міська влада.

Університетський комплекс буде розташований у центрі Маріуполя, позаду площі Свободи. Сьогодні це пуста ділянка площею близько 3,5 гектара. Вже у 2022 році тут з'явиться навчальний корпус, гуртожиток, спортивний комплекс і парк.

Для цього виш отримав необхідні для початку робіт дозвільні документи. Дизайн-проєкт навчального корпусу розробило нідерландське бюро MASA Architects архітектора Хірокі Мацуури. Як стало відомо редакції з власних джерел, вартість будівництва складає 30 мільйонів євро.

Що буде в університетському комплексі

У 12-поверховому корпусі загальною площею близько 11 тисяч кв. м розмістяться 15 лабораторій, конференц-зала на 400 осіб, лекційні аудиторії, сучасна технічна бібліотека, аудиторії для вивчення комп'ютерних наук. Будівлю університету буде побудовано за найсучаснішими технологіями зі сталі Метінвесту.

Також на цій ділянці з'явиться 6-поверховий гуртожиток для студентів загальною площею близько 6 тисяч кв. м. У цьому передбачаються тренажерна і фітнес-зали, медкабінет і пральня.

В університетському містечку буде власний спортивний комплекс і парк, сама ж концепція зараз перебуває на етапі розробки.

"Метінвест політехніка" – грандіозний освітній та інфраструктурний проєкт. Для Маріуполя – це залучення до міста талановитої молоді, для країни – нова якість освіти, для майбутніх студентів – затребувані професії і гарантія працевлаштування. Ніщо не завадить нам побудувати університет мрії, якого ще не було в Україні. Упевнений, що перші студенти бакалаврату, набір яких планується у вересні 2022 року, навчатимуться вже в новому сучасному корпусі", - сказав генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що це дуже потужний крок бізнесу, який показує, що сьогодні країна має прямувати за передовими технологіями шостого технологічного укладу – саме в цьому задум розвитку цього університету.

"Це той великий крок державно-приватного партнерства, який показує, що спрямування бізнесу сьогодні за освітою, за наукою, за наповненням усіх тих позитивних процесів і явищ, які мають відбуватися в Україні, за високопрофесійними кваліфікованими кадрами. Мене тішить, що саме на Донбасі, в кооперації з іншими закладами за підтримки такого потужного інвестора, як Метінвест, відбувається ця історична подія", – сказав Шкарлет.

Для викладання у виші запрошують вчених та практиків із Німеччини, Польщі, Португалії, а також українських педагогів з інших вишів і фахівців з Метінвесту.

"Метінвест Політехніка" створює колаборації із провідними вишами України. У червні університет уклав меморандум про співпрацю з Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського. Також студенти зможуть навчатися у КПІ, а студенти КПІ дістануть змогу проходити практику на підприємствах Метінвесту, щоб максимально відповідати сучасним вимогам бізнесу. Стажування на виробництві для викладачів КПІ допоможе їм краще знатися на сучасних технологіях.