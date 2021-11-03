Уряд хоче, щоб пожежники могли самі штрафувати за спалювання сухої трави

Кабінет Міністрів пропонує наділити пожежників правом накладати штрафи за спалювання сухої трави. Також у планах ввести адміністративну відповідальність за використання повітряних куль і "китайських ліхтариків" в населених пунктах.

Уряд під час засідання 3 листопада запропонував внести зміни до Кодексу "Про адміністративні правопорушення" у частині встановлення відповідальності за порушення у сфері пожежної безпеки.

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Пожежники можуть штрафувати за спалювання трави

Кабмін пропонує надати пожежникам повноваження самим складати адміністративні протоколи за спалювання сухої рослинності.

Також уряд хоче ввести адміністративну відповідальність за використання будь-яких пристроїв, підйом яких на висоту здійснюється за допомогою відкритого вогню, окрім повітряних суден. Це стосується територій поблизу лісів, луків, пасовищ, торфовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, а також біля об'єктів підвищеної небезпеки, заповідників та в межах населених пунктів.

Розмір штрафів мають намір встановити на рівні від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 4 590 – 15 300 гривень. Для компаній штрафи будуть більшими: від 630 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів – від 10 710 до 30 600 гривень.

Закон про посилення захисту лісів і запобігання пожежам: що відомо

У березні 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту лісів і запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду.

У документі йдеться про заборону випалювання з порушенням установленого порядку сухої рослинності у прибережних смугах уздовж річок, морів, морських заток і лиманів, навколо водойм та на островах, у середовищі розмноження та на шляхах міграції тварин. За порушення передбачена адміністративна відповідальність.