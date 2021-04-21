Уряд погодив скасування норми про обов'язкові 2 гектари землі кожному українцю

Уряд погодив зміни до законодавства, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 гектари землі. Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання 21 квітня.

Як пояснив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, мовиться про законопроєкт про консолідацію землі.

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Що передбачає законопроєкт

За словами Мокана, документ пропонує вдосконалити правове регулювання відносин щодо консолідації земель. Він додав, що також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою, відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов'язані з проведенням консолідації земель.

У чому користь законопроєкту

Консолідація земель – це комплекс заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об'єднанні землевласниками земельних ділянок всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація яких забезпечують стале землекористування.

Мокан зазначив, що через запровадження в Україні ринкового обігу земель сільгосппризначення виникає необхідність встановлення правила про примусову консолідацію на основі права власності.

У країнах Європи з розвиненими правовими системами та діючим принципом верховенства права наявний багатий досвід правового регулювання цих відносин: консолідація здійснюється в багатьох випадках за рішенням суду чи квазісудових органів на підставі спеціальних проєктів,

– наголосив Мокан.

Він додав, що запропонований проєкт закону дасть змогу усунути різноманітні недоліки землекористування внаслідок перерозподілу земель. Це, на думку Мокана, сприятиме встановленню ринкової вартості земельних ділянок та умов для розвитку ринкових орендних відносин.

У чому полягає небезпека

Новим проектом закону пропонується прибрати з чинного закону "Про особисте селянське господарство" частину статті 5. В ній мовиться, що для ведення особистого сільського господарства використовуються передані у власність 2 гектарів землі. Це ті самі безкоштовні 2 гектари, на які, згідно з чинним законодавством, мають право всі українці.

Додамо, що документ ухвалили з одноденним доопрацюванням. Після цього його направлять на розгляд Верховної Ради.