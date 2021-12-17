Уже 14 українців отримали додаткову дозу проти COVID-19: актуальна статистика
Джерело:МОЗ
Уже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Станом на 17 грудня, провели понад 27 мільйонів щеплень.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. Тим часом в Україні 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації, що повністю відповідає вимогам організації.
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Добова статистика щеплень
За добу 16 грудня в Україні 132 991 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей.
Тоді як додаткову дозу отримали 14 осіб.Довідка. 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо застосування третьої – додаткової – дози COVID-вакцини від коронавірусу. Нею зможуть вакцинуватись люди, які мають медичні показання через важкі захворювання.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 312 996 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 312 994 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей.
Загалом провели 27 137 674 щеплення.
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 066 246,
- Coronavac – 4 694 871,
- AstraZeneca – 1 609 337,
- Moderna – 1 434 675,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
"Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", – вкотре наголосили у МОЗ.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу