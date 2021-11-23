Ґвалтував доньку та знущався з сина: на Хмельниччині засудили батька-нелюда

Правоохоронці затримали батька-садиста, який тривалий час знущався зі своїх дітей. Нелюд регулярно ґвалтував доньку, бив сина та змушував неповнолітніх вживати наркотики.

Звірства батька довели дівчинку до спроби самогубства. На щастя, дитина вижила.

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Батько знущався з дітей

За даними слідства, чоловік тримав свою сім’ю у постійному страху. З 11-річного віку 5 років він регулярно ґвалтував доньку, через що вона скоїла спробу самогубства.

Батько також постійно бив старшого сина та вдавався до особливих знущань – зокрема обпік його жаром із печі та посеред зими на цілу ніч замкнув у холодному підвалі. Окрім того, засуджений змушував дітей до вживання канабісу, який вирощував вдома.

У травні 2021 року педагоги звернулися до правоохоронців, виявивши в учня тілесні ушкодження.

Яке покарання світить нелюду

Чоловіку повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема про:

вчинення розпусних дій щодо малолітньої доньки,

зґвалтування, вчинене повторно,

незаконне позбавлення волі та спричиненні малолітньому тілесних ушкоджень,

схиляння дітей до вживання наркотичних засобів

Суддя Славутського міськрайонного суду засудив нелюда до 15 років позбавлення волі.