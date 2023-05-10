У Варшаві між українцями та поляками сталася масова бійка з різаниною: всі були п'яними

У Варшаві на пляжі Понятувка сталася бійка між поляками та українцями. Усі вони були у нетверезому стані.

Бійка сталася 9 травня. У підсумку поліція затримала п'ятьох осіб.

Важливо У Польщі знайшли мертвими чоловіка та жінку з України: поліція вивчає загадкові обставини

У Варшаві між українцями та поляками сталася бійка

Правоохоронці повідомили, що вони отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей. Усі вони були у стані алкогольного сп’яніння.

Ми затримали п'ятьох осіб,

– зазначили у поліції.

Згодом стало відомо, що конфлікт стався між поляками та українцями. Одна людина отримала два ножові поранення. Потерпілого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох осіб із незначними травмами обличчя та тіла госпіталізували до лікарні.



Поліція затримала порушників / фото TVN24

У Польщі під час бійки загинули українці

Раніше на півночі Польщі у місті Бидгощ стався конфлікт, внаслідок якого загинули українці. Так, поліції стало відомо про сварку в одній з квартир. На місці події знайшли непритомну 25-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями, а також двох мертвих чоловіків 22 і 25 років, та поранену 71-річну жінку.

Також у квартирі перебували дівчатка 3 та 5 років – вони не постраждали.

Як стало відомо, у квартирі відбулася бійка чоловіків через ревнощі. 25-річний чоловік увійшов до квартири, де перебували його колишня дружина з дітьми, її 22-річний співмешканець, а також 71-річна бабуся жінки. Обидва чоловіки загинули, а жінки – отримали поранення. Їх відправили до лікарні, стан однієї з них – дуже тяжкий.