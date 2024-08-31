У Румунії знайшли громадянина України з вогнепальним пораненням у голову

У Румунії виявили застреленим українця. Чоловік прибув до країни кілька днів тому. За кордоном він перебував нелегально.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, тіло 26-річного українця було знайдено вранці у суботу в будинку в повіті Ботошані. Біля загиблого слідчі виявили мисливську зброю.

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Застрелений нелегал з України

Зазначається, що близько 08:00 до поліції зателефонував господар будинку і повідомив про те, що у нього вдома – мертвий українець. Як виявилося, загиблий домовився з господарем будинку, що житиме в нього в обмін на роботу по господарству.

Джерела, близькі до слідства, стверджують, що загиблий перебував у країні кілька днів і перетнув кордон незаконним шляхом разом із іншим українцем, який проживав разом із ним.

Наразі на місці інциденту проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Також не уточнюється, де перебуває другий чоловік, і чи фігурує він у розслідуванні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом убивства та порушення правил зберігання зброї.

До слова, у Перу громадянина України підозрюють у жорстокому вбивстві своєї подруги з Росії.