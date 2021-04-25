Чоловік, якого вбили у Дніпрі, міг займатися поставками наркотиків, – ЗМІ

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Країну шокувало жорстоке вбивство, яке сталося 24 квітня у Дніпрі. Невідомий розстріляв чоловіка прямо у його машині, а коли той вибіг – поцілив ще кілька разів та втік. Медики не змогли врятувати чоловіка.

Джерело:

"Судово-юридична газета"

За попередньою інформацією, вбитого звуть Анар Мамедов. Йому було 42 роки, у машині з ним також перебувала дитина.

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Що відомо про вбитого

ЗМІ повідомили, що він був одним з лідерів озброєного злочинного угруповання "Мамедовські" з Кривого Рогу. Воно займалося оптовими поставками наркотиків.

Другим лідером угруповання, до якого належать близько 50 людей, є брат убитого – Раміз Мамедов. Раніше невідомі спалили кафе Мамедових та авто одного з них.


ЗМІ показали ймовірні документи загиблого / Фото "Страна"

Вбивство у центрі Дніпра: що відомо

  • Трагедія сталася близько 14:40 біля ресторану "Артист". Поранений водій авто Toyota Land Cruiser загинув у кареті швидкої допомоги.
  • На відео, опублікованих у мережі, видно, що невідомий кілька разів вистрелив у чоловіка, коли той був у авто. Після цього водій вийшов з неї.
  • Постраждалий побіг у напрямку до трамвайної колії. Там він зупинився, взявся руками за серце та впав. Після цього підбіг нападник, вистрелив знову та втік.
  • ЗМІ писали, що разом із загиблим в авто був його син. Автівка без водія проїхала ще 20 метрів, а згодом врізалася в іншу машину. За попередніми даними, дитина не постраждала.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство. У місті триває поліцейська спецоперація.