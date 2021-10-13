Вбивство, а не нещасний випадок: поліція США назвала причини загадкової загибелі блогерки

У поліції США заявили, що блогерку 22-річну Габбі Петіто, тіло якої знайшли у вересні 2021 року, вбили. Це підтвердили результати судово-медичної експертизи.

Ймовірним підозрюваним у вбивстві є наречений Габбі, якого зараз розшукує поліція. Однак поки що не відомо, чи вручать йому підозру.

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Дівчина зникла ще в серпні

Габбі Пепіто ще в липні 2021 року відправилася в подорож разом зі своїм 23-річним хлопцем Браяном Лендрі. За даними ВВС, востаннє пара була разом під час вечері в ресторані в штаті Юта, де сильно посварилися. З 25 серпня дівчина не виходила на зв'язок, через що родичі блогерки заявили в поліцію. Правоохоронці спілкувалися ще 12 серпня з Габбі, яка скаржилася на свого хлопця. Після того дівчину ніхто не бачив.

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Зникнення популярної блогерки викликало резонанс у соцмережах. Лише у тіктоці відео з хештегом #GabbyPetito переглянули понад 2 мільярди разів.

Тіло дівчини знайшли лише через майже місяць у лісі Беджер-Тетон.

Хлопець блогерки зник

Експертиза підтвердила, що знайдене тіло належить Габбі Пепіто. Її хлопець поки що залишається останнім, хто міг бачити блогерку, тому на нього падають підозри. Ще більше загадковим є те, наречений дівчини також зник. Після повернення додому 1 вересня без дівчини він відмовився спілкуватися як з правоохоронцями, так і з батьками Габбі. Потім узагалі втік.

Найімовірніше він переховується від слідства. Версію про те що хлопець теж загинув, слідчі не розглядають, бо Лендрі знімав великі суми з картки дівчини вже після її смерті.

Результати розтину

Результати розтину показали, що Габбі задушили. Через це версію про нещасний випадок під час подорожі довелося відкинути. Правоохоронці скерували свої зусилля на пошуки Браяна Лендрі, який поки що може бути єдиним підозрюваним у вбивстві.

Зараз поліцейські отримують сотні повідомлень про те, що хлопця блогерки бачили у Флориді та Алабамі. також провели обшук у будинку батьків Лендрі.

Що відомо про Габбі Петіто