У Польщі розшукують українця, якого підозрюють у співучасті в масовому вбивстві

У Польщі прокуратура оголосила в розшук українця, який може бути причетним до масового вбивства у Варшаві. Загалом статус підозрюваних у цій справі мають 11 людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Зазначається, що йдеться про вбивство в занедбаному багатоквартирному будинку в польській столиці.

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Польські правоохоронці розслідують вбивства

Польська прокуратура оголосила у розшук українця Івана Райляну. Слідчі встановили, що він в період з 1 березня по 1 квітня 2024 року вбив чоловіка, труп якого був знайдений у квітні в порожній будівлі.

За словами правоохоронців, Іван Райляну бив його ногами по всьому тілу, спричинивши, зокрема переломи черепа, розриви нирки та селезінки та переломи ребер з пошкодженням легень. Чоловік помер внаслідок отриманих травм.

Загалом у розслідуванні йдеться про тіла чотирьох чоловіків, які були знайдені у закинутій будівлі. Двом з одинадцяти підозрюваних у цій справі вже висунули звинувачення у вбивстві, обидва тимчасово заарештовані. Семеро підозрюваних звинувачують у приховуванні злочину, а чоловіка, який підозрюється у вчиненні бійки та побоях, запобіжно тримають під вартою.

Планується винесення постанови про виділення матеріалів в окреме провадження з метою пред'явлення підозрюваним обвинувачення у неповідомленні про злочин,

– заявив прокурор.

Також відомо, що було надано дозвіл на поховання тіл трьох загиблих.