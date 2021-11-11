Відповідь антивакцинаторам: медики показали моторошні фото з переповненого моргу в Полтаві
Джерело:"Полтавщина"
У Міністерстві охорони здоров'я неодноразово наголошували, що невакциновані важче переносять зараження COVID-19. Однак в Україні досі є ті, хто виступає проти щеплень.
Полтавські журналісти звернулися до Департаменту охорони здоров'я ОДА з проханнями опублікувати фото з моргу, де зберігаються тіла померлих через зараження коронавірусом.
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У пресслужбі обласної державної адміністрації відреагували та у четвер, 11 листопада, надали світлини й відео із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро.
У чорних пакетах – тіла померлих унаслідок ускладнень від COVID-19, які були невакциновані.
Світлини з моргу в Полтаві / "Полтавщина"
Окрім цього, в ОДА показали відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Зокрема – палати, де люди отримують кисневу підтримку з концентраторів або підключені до апаратів ШВЛ.
Хворі на COVID-19 в реанімації: дивіться відео
Загальні темпи вакцинації: коротко
Від початку вакцинальної кампанії щепили 11 844 730 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном), зокрема:
- отримали одну дозу – 11 844 728 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей.
Загалом провели 20 129 273 щеплення (і першою, і другою дозами).Зверніть увагу! У МОЗ вкотре наголошують на необхідності вакцинації. 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – нещеплені та не мали жодної дози антиковідних ліків.