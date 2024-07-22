Відзнака за роботу з ветеранами: Метінвест потрапив у п'ятірку найкращих роботодавців України

Група Метінвест посіла п'яте місце в рейтингу "Найкращі роботодавці України 2024" за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та перемогла у спеціальній номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів".

Церемонія нагородження переможців рейтингу відбулася 17 липня на HR Wisdom Summit у Києві.

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Рейтинг охоплював 50 найбільших роботодавців, переможців якого визначало експертне журі, й спеціальних номінацій, лідерів яких визначала редколегія журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і ділового порталу Delo.ua.

До десятки найбільших роботодавців України також увійшли:

Нова пошта;

Група ДТЕК;

Kernel;

Київстар;

"Філіп Морріс в Україні";

ПУМБ;

"АрселорМіттал Кривий Ріг";

МХП;

"Астарта-Київ".

Критеріями оцінювання учасників спеціальних номінацій стали масштабність проєкту, наявність додаткових умов для добробуту та безпеки персоналу, освітня складова проєкту та інноваційність.

Темою цьогорічного HR Wisdom Summit стали "Місця сили. Трансформація робочого середовища у місце сили та зростання". HRD топових українських компаній поділилися найкращими практиками утримання та розвитку команди, наймання талантів і створення робочого середовища, яке підтримуватиме кожного члена команди. Саміт зібрав понад 25 промовців і 300 учасників.

Як Група Метінвест підтримує ветеранів

Директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко взяв участь у панелі "Роль роботодавця в адаптації, реінтеграції та соціалізації ветеранів", що відбулася після нагородження переможців спецномінацій. Також на цю тему висловилися представники Райффайзен Банку, компаній "Астарта-Київ", Nestlé та волонтерського проєкту "Як ти, брате?".

За словами Олега Давиденка, робота з ветеранами в Метінвесті починається ще під час мобілізації співробітників, з якими постійно підтримують зв'язок. Коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.



Директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко / Фото Метінвесту

Перед тим, як розпочинати програми підтримки колишніх військових, Метінвест провів опитування ветеранів, щоб дізнатися, яка саме допомога їм потрібна. І з'ясував, що для ветеранів важливо, що колеги з ними спілкуються під час військової служби.

Колектив має бути готовим до спілкування, коли співробітника мобілізовано і коли він повертається. Залученість вкрай важлива. Це може зробити керівник – поспілкуватися, пояснити. Тому тут дуже емпатична історія, коли спочатку ветеран проходить через людину, а далі – вже через процедури,

– пояснив Олег Давиденко.

Він додав, що компанія робить акцент на двох основних напрямах – соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації. Наприклад, бажання здобути вищу освіту в університеті Метінвест Політехніка цього року висловило понад 15 ветеранів.

Директор з корпоративних комунікацій Метінвесту зауважив, що до роботи на підприємства компанії повернулось близько тисячі ветеранів. І додав, що Метінвест готовий працевлаштовувати всіх ветеранів, для яких у компанії є 4 тисячі вакансій.