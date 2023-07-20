Що означає для світу кінець угоди з експорту українського зерна, – Bloomberg

Вихід Росії із зернової угоди означає, що Росія більше не гарантуватиме безпечне проходження водним шляхом. Україна закликає інші країни допомогти з транспортуванням із трьох своїх портів, на які поширювалася угода.

Видання зазначає, що українські зернові все одно потраплятимуть на ринок іншими маршрутами, але вищі транспортні витрати можуть негативно вплинути на посівну, яка стартує за кілька місяців і до скорочення світових поставок у довгостроковій перспективі.

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Чому Україна має такий вплив на світові продовольчі ринки

Україна є другою за величиною країною в Європі за площею, а її великі рівнини з темним родючим ґрунтом ідеально підходять для землеробства. Агропродукція з України допомогла сформувати хід європейської історії, прогодувавши населення швидкозростаючих промислових міст у 19 столітті та підтримати Радянський Союз упродовж десятиліть ізоляції,

– йдеться у статті.

До війни Україна експортувала більше зерна, ніж увесь Європейський Союз, і постачала близько половини насіння соняшнику та олії, що продаються у всьому світі. Навіть під час повномасштабного вторгнення Росії — Україна була шостою за об'ємами вантажів пшениці та третьою за об'ємами вантажів кукурудзи. Минулого сезону експорт зернових з України перевищив понад 48 мільйонів тонн.

Україна посідає третє місце серед постачальників кукурудзи

У 2022-2023 роках на країну припадає приблизно шоста частина світової торгівлі, попри війну.



Світові постачальники кукурудзи / Інфографіка USDA на 2022-2023 роки

Чому Росія вийшла з угоди

. Видання нагадує, що зернова угода дозволила відкрити три чорноморські порти України для перевезень врожаю. Усі кораблі повинні були проходити перевірку на в’їзді та виїзді в центрі, створеному в Стамбулі, який спільно укомплектували Росія та Україна, а також Туреччина та ООН. За рік дії угоди було відвантажено майже 33 мільйони тонн агропродукції.

Росія заявила, що причиною є те, що перешкоди для експорту російських добрив і продовольства не були зняті і що вона не бачить прогресу у вирішенні інших питань з транспортною логістикою та страхуванням і розморожуванням активів.

Які країни від цього найбільше постраждають

Китай, Іспанія та Туреччина були найбільшими покупцями українських продуктів харчування, що постачаються через безпечний коридор, але бідніші країни, такі як Єгипет і Бангладеш, також імпортували понад мільйон тонн кожна в рамках програми. В ООН підкреслили , що поставки в рамках угоди сприяють збільшенню глобальних поставок і зниженню цін, незалежно від того, куди відправляється зерно. Світові ціни на зерно уже підскочили після виходу Росії з угоди.

Що це означає для фермерів України

Україна наполягає на продовженні експорту зерна з чорноморських портів, попри погрози Росії. США заявили, що супровід вантажів неможливий, а страховий брокер Marsh призупинив свою програму експорту зерна з України.

У перспективі, якщо Україна зможе експортувати тільки альтернативними маршрутами, це збільшить витрати для фермерів, що може спонукати їх до подальшого скорочення посівів, а це відповідно – призведе до зниження поставок з України.