Діти благали не чіпати тварину: чоловік на Рівненщині міг викинути кота з п'ятого поверху

Ввечері 25 червня, близько 18:30, до правоохоронців Рівненщини надійшло повідомлення, що чоловік начебто викинув з п'ятого поверху кота. І трапилося це після вмовляння дітей не кривдити тваринку.

Поліцейські уже встановили особу 43-річного здолбунівчанина. Про це 24 Каналу повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненщини.

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Діти закликали не чіпати кота

Невдовзі відео ймовірного злочину потрапило у мережу. Його зняв один із хлопців, який разом з натовпом благав не викидати кота з балкону багатоповерхівки.

Як зазначено у підписі до відео, вмовляння свідків чоловіка не зупинило. Однак варто зазначити, що на кадри злочин таки не потрапив: чоловік лише потримав кота над прірвою пару секунд, а згодом забрав його додому.

Не чіпай! А то ми тебе зачепимо!

– кричали діти у цей час під балконом.

Кадри, зняті перед ймовірним злочином: відео

Однак факт залишився фактом, невдовзі кіт таки впав з балкону. На щастя, тварина вижила, однак зазнала травмувань.

Як пояснив подію сам чоловік

Як зазначили у Нацполіції, про те, що чоловік таки викинув кота з балкону, повідомила його сусідка. Тож правоохоронці виїхали на місце події.

Він пояснив, що він не викидав кота, бо навіть на відео видно, що він тримає в руці кошеня. А вже на фото видно, що це кіт дорослий, ніби це мама кошеняти, яке він показував на відео. Він пояснив, що ця кішка сама вистрибнула з балкону за пташкою,

– повідомили у пресслужбі.

Так, як раніше стало відомо, у чоловіка вдома є кицька з котенятами. Ба більше, раніше жорстокого поводження щодо них сусіди не помічали.

Проте наразі правоохоронці проводять перевірку та з’ясовують усі обставини події. А також у випадку доведення злочину вирішують питання притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Зазначимо, що такий вчинок є порушенням 89 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачений штраф за це може сягати від 3 400 до 5 100 гривень.