Винниківська тютюнова фабрика заявляє про незаконне блокування підприємства понад 60 діб

Пресслужба Винниківської тютюнової фабрики заявила про тотальне та протиправне блокування підприємства силовими органами понад 60 діб. Зазначається, що за цей час не висунуто жодних звинувачень, не надано жодних пояснень.

Як вказано у повідомленні, навіть попри це фабрика змогла сплатити в бюджет за травень і червень понад 1 мільярд гривень податків, зазначає 24 Канал.

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Це стало можливим завдяки тому, що близько 170 працівників самотужки, вручну виносять вироблену продукцію, належним чином її оформивши, згідно з нормами чинного законодавства. Колектив підприємства робить це, щоб не випасти остаточно з ринку та не втратити завойовані позиції на ньому, а також отримувати зарплату.

Але навіть після того, як продукцію вантажать на автомобільний транспорт, працівники Бюро економічної безпеки арештовують виготовлений товар. Для цього використовують таку "безпредєльну" схему: працівники БЕБ як звичайні громадяни телефонують на номер поліції "102" і повідомляють про виявлену нібито незаконну, контрафактну продукцію. Далі вже разом з працівниками поліції приходять і арештовують цей законний товар, з якого сплачено усі податки. Ці факти встановлено, сподіваємося, їм буде дана відповідна юридична оцінка,

– зазначили у пресслужбі Винниківської тютюнової фабрики.

Фабриці вже вдалося відсудити близько 20 тисяч коробів з тютюновою продукцією і відправити її на реалізацію, відповідним чином сплативши податки в бюджет.

"Особливо шокує та є безправним з юридичного погляду той факт, що підприємству не надано жодних пояснень блокування його роботи. Не висунуто жодних звинувачень. Прості слідчі в приватних розмовах визнають, що отримали команду "зверху", з Києва, заблокувати виробництво", – йдеться у заяві підприємства.

На Винниківській тютюновій фабриці заявили про "замовлення проти підприємства"

На Винниківській тютюновій фабриці заявили, що не можуть таку ситуацію трактувати інакше як "грубо сфабриковане та сфальсифіковане замовлення проти підприємства одним сумнозвісним бізнесменом, учасником ринку, який проживає в Одесі та тісно пов'язаний з російським підприємцем Ігорем Кесаєвим".

Він скооперував свою діяльність з новоявленою на Львівщині тютюновою компанією з іноземним капіталом, яка продовжує активно працювати в Росії, сплачуючи мільярди бюджетові російського агресора. Цікаво, як цій транснаціональній компанії спиться після атаки на "Охматдит" ракетами, які виготовлені в тому числі зі сплачених ними податків?

– зазначили у пресслужбі Винниківської тютюнової фабрики.

На фабриці особливо наголошують, що не надано жодних пояснень такої "безпардонної та грубої атаки на підприємство з порушенням усіх правових норм правової держави".

"Щобільше, в одеському суді протиправно та з порушенням усіх процесуальних норм винесено нову ухвалу про продовження обшуків та блокування роботи ще на 30 днів. Це сталося після того, як Полтавський суд, який виносив ухвалу про обшуки протягом перших 30 діб, відмовився їх продовжувати. Справу перенесли в Одесу, і перший суддя, який розглядав цю справу, розуміючи протиправність продовження обшуків на фабриці, відмовився виносити відповідне рішення. Відтак його було оперативно замінено на іншого суддю, який пролонгував обшуки ще на 30 діб, а також заборонив працівникам підприємства перебувати на прилеглих територіях фабрики, заблокувавши остаточно будь-яку виробничу діяльність. Працівники тепер не зможуть отримувати зарплату та утримувати свої сім’ї", – заявили на підприємстві.

У компанії кажуть про зрив сплати податків до бюджету

У компанії додали, що все це робиться, щоб "заблокувати роботу єдиного та найбільшого українського національного виробника тютюнової продукції з майже 250-річною історією діяльності, який склав достойну та чутливу конкуренцію великим транснаціональним тютюновим виробникам".

Також у заяві зазначається, що вже зірвано сплату фабрикою податків та платежів до бюджету цього року на рівні 8,5 мільярдів гривень. Торік підприємство сплатило 7,3 мільярда гривень податків.

Інакше як диверсія та антиукраїнська діяльність силових органів в умовах воєнного стану такі дії трактувати неможливо,

– заявили у пресслужбі Винниківської тютюнової фабрики.