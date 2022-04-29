Виробників оборонки у Росії попереджають про небезпеку російських програм

Так зване імпортозаміщення на Росії дійшло до того, що там не надто довіряють комп'ютерним програмам, які вироблені там же. І заявляють, шо вони мають небезпечні вразливості.

Федеральна служба по технічному експортному контролю розіслала листи на підприємства оборонно-промислового комплексу. У них є попередження про небезпеку використання антивірусних програм, розроблених у Росії.

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Головна небезпека пов’язана з використанням державними органами програмних продуктів російського виробництва. В першу чергу антивірусні програми Касперського: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security та інші.

Аналіз загроз безпеки інформації вказує, що "закордонними хакерськими угрупованнями при реалізації комп’ютерних атак на інформаційну структуру Росії активно експлуатуються вразливості програмного забезпечення".

Виявилось, що використання цих програм призводить до перехоплення управління комп’ютером, витоку інформації, можливості встановлення та виконання стороннього програмного коду та інше.

Рівень небезпеки пов’язаний з їх використанням оцінюється від "середнього" до "критичного".

"Лабораторія Касперського" та російське ФСБ

Варто відзначити, що на Заході доволі критично ставляться до "Лабораторії Касперського", Компанію неодноразово звинувачували у тісній співпраці з ФСБ.

Засновник компаній Євген Касперський ще за часів СРСР закінчив математичний факультет Вищої школи КДБ. Після цього пішов працювати один з наукових інститутів міноборони.

У компанії працює чимало вихідців силових структур Росії – міноборони, ФСБ чи поліції.

Продукцію "Лабораторії Касперського" заборонено використовувати на техніці в держустановах України та США. В Україні заборона діє з 2015 року. У США – з 2017 року.

Перед тим у США розгорівся скандал, що російські хакери могли отримати доступ до секретних даних Агенції з національної безпеки. Сталося це після того, як один з агентів АНБ скачав секретні дані і працював з ними за домашнім комп'ютером, на якому був встановлений "антивірус Касперського".