Виробник.ua допомагає вибудовувати базис довіри: партнери розповіли про роботу проєкту

Проєкт Виробник.ua – це відеосервіс національного рівня, який дає змогу побачити на власні очі, як виробляються продукти харчування. Він стартував рік тому, а вже сьогодні зміг зібрати 40-тисячну армію підписників, ще десятки тисяч в інстаграмі, а їх кількість зростає.

До проєкту, який є членом Американської торгової палати, долучаються великі й міжнародні бренди.

У проєкті вважають, що українці все частіше вибиратимуть відповідальні бренди, реально орієнтовані на якість, а не ті, які просто намагаються замилити очі. Адже покупка продуктів харчування і їх вживання – питання здоров’я дорослих і їхніх дітей.

"Ми щодня поставляємо свіже українське молоко на полиці магазинів і супермаркетів. Якість і безпека продукції – основний критерій діяльності нашої компанії. Але все частіше від споживачів ми можемо чути, що натурального молока, масла в магазинах більше немає. Таких висновків покупці доходять через засилля фальсифікату. У підсумку через недобросовісних виробників страждають відповідальні молочні компанії. Наша компанія завжди виступала за прозоре виробництво", – розповів генеральний директор ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Він розповів, що коли компанія дізналась, що проєкт "Виробник.юа" поділяє їх цінності, то вирішили приєднатися до цієї важливої ініціативи і показати виробництво українцям, щоб розвіяти всі міфи про виробництво молочних продуктів та їхній склад.

Незважаючи на невеликий вік проєкту, у Виробник.ua зрозуміли, що рухатися вперед потрібно постійно, адже здатність змінюватися і відповідати вимогам часу – глобальний тренд у світі. І саме з "Волошковим полем" проєкт зробив невелику революцію, виконавши те, що просили користувачі.

"У співпраці з компанією "Волошкове поле" ми показали не тільки процес виробництва молочних продуктів бренду, але й ферми, де з’являється молоко, ми показали і корів, і умови, в яких вони утримуються. Це був запит від наших користувачів. Це повний цикл виробництва і вичерпна інформація про продукт для українців, які хочуть точно знати, що вони їдять", – поділився натхненник проєкту Віталій Єрмак.

У Виробник.ua називають важливим сигналом про рух у правильному напрямку той факт, що майже з самого старту ініціативи проєктом зацікавився міжнародний гігант – компанія Данон. Незабаром Данон в Україні не просто приєднався, а показав відразу кілька своїх продуктів, відкривши двері цехів для всіх українців.

"Нам стало зрозуміло, що якщо такі великі компанії сповідують прозорість, то ми з ними перебуваємо на одному боці сприйняття реальності і потреб людей", – кажуть активісти проєкту про співпрацю з Данон.

Відкритість – базис довіри, а проєкт Виробник.ua допомагає нам цей базис вибудовувати. Адже зрозумілі, прозорі умови виробництва, відповідальність та інформативність упаковки, постійний діалог у соціальних мережах, куди можна звернутися в будь-який момент, – це і є турбота про споживача, яку ми ставимо на перше місце серед усього, що робимо,

– заявив Андрій Полуектов, маркетинг-директор компанії Данон в Україні.

Познайомитись з Виробник.ua в соціальних мережах можна на офіційній сторінці проєкту Виробник.ua.

Я впевнений, що прозорі відносини, турбота і довіра у відносинах між виробниками і споживачами стане нормою. Як ви знаєте, звикати до хорошого легко, тому зворотного ходу процес не матиме. Бажаю всім робити покупки повсякденних товарів без стресу, а лише отримуючи задоволення і відчуваючи себе захищеним та улюбленим громадянином,

– сказав Єрмак.