На Тернопільщині стався витік соляної кислоти: у ДСНС відповіли, чи є загроза для людей

У селі Плотича, що належить до Козівської громади, на дорозі спалахнув вантажний автомобіль зі соляною кислотою. Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ризики для звичайний людей внаслідок цього.

У середу, 21 червня, на автошляху сталася пожежа вантажного автомобіля, який перевозив 18 "єврокубів" із соляною кислотою. Рятувальники констатували, що загрози для людей немає, хоча й відбулась розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно-небезпечної речовини.

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Витік кислоти на Тернопільщині

Як констатували у ДСНС, до місця події направили:

відділення радіаційної та хімічної розвідки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту спеціальної аварійно-рятувальної частини;

мобільно-оперативну групу 2-го державного пожежно-рятувального загону.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та вжили вичерпних заходів, аби зменшити небезпеку наслідків витоку соляної кислоти. Адже ця речовина є однією з найбільш їдких рідин, що використовуються в різних галузях промисловості,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що відділення радіаційної та хімічної розвідки провело відкачування кислоти з пошкодженої місткості для подальшої її нейтралізації. "Хлопці з ДСНС це наша гордість", – написала користувачка фейсбуку Ганна Бідак у коментарях під дописом про цю новину.

Ліквідація наслідків витоку соляної кислоти на Тернопільщині / фото ДСНС

Що робити у разі витоку соляної кислоти?

Якщо ви опинились у місці, поблизу якого сталася пожежа та витік соляної кислоти, важливо дотримуватись таких рекомендацій: