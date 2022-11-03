На додачу до санкцій: витрати Росії на мобілізацію мають руйнівний вплив на економіку, – ISW

Кремль покладається на фінансове стимулювання росіян воювати в Україні, що продовжуватиме тиск на російську економіку протягом десятиліть. А це говорить про нищівний вплив.

Так, зусилля Росії щодо формування збройних сил у поєднанні зі західними санкціями матимуть довгостроковий руйнівний вплив на російську економіку. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

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Витрати на мобілізацію мають руйнівний вплив на економіку Росії

Фінансові експерти розповіли, що Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який "вичерпає резерви Москви до найнижчого рівня за останні роки" через прогнозоване зниження доходів від енергоресурсів, санкції та витрати на мобілізацію у Росії.

Один з експертів заявив, що виплати мобілізованим, включно з соціальними, можуть коштувати Кремлю від 900 мільярдів до 3 трильйонів рублів (приблизно 14,6 – 32,4 мільярда доларів) протягом наступних шести місяців.

У цю суму не входять виплати іншим категоріям військовослужбовців збройних сил Росії, таким як БАРС, добровольчим батальйонам, ветеранські виплати військовослужбовцям за контрактом, виплати волонтерам, невійськовим спеціалістам, які переїхали на окуповані території, а також бойовикам.

Раніше аналітики підрахували, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців коштує Росії щонайменше 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування призових надбавок і спеціальних виплат за військові досягнення.

Кремль продовжує значною мірою покладатися на фінансове заохочення росіян до війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме тиск на російську економіку протягом десятиліть,

– кажуть в Інституті.

До речі, також Кремль стикається з труднощами щодо надання обіцяної компенсації, проблемами, які посилюють соціальну напругу в російському суспільстві. Так, мобілізовані протестують проти оплати, а їхні сім’ї бідкаються, що не отримали обіцяної компенсації.

Нагадаємо, раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 каналу, що Центробанк Росії з самого початку заявляв по те, що мобілізація дуже шкодить економіці Росії й зараз "це підтверджується". За його словами, у сучасній економіці головні ресурси – це люди. І саме люди є тим ключовим ресурсом, який зараз Росія втрачає. Не лише через ефективну роботу ЗСУ, але й тому, що лише зараз 700 тисяч росіян поїхали з країни.

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