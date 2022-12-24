Сценарії завершення війни від США: політолог пояснив, як вони працюють

Американське видання The Washinghton Post у день візиту Володимира Зеленського до США опублікувало три ймовірних варіанти завершення російсько-української війни. Два з них президентом України були одразу відкинуті, а той варіант, на який розраховує Україна, вважається малоймовірним через залежність від постачань озброєння.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, варіант із повним витісненням росіян до кордонів України 1991 року означатиме повну поразку й подальшу неспроможність Росії вести бойовій дії.

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Про що говорили у Вашингтоні

Андрій Вігірінський переконаний, що дійсно, лідери України та США обговорювали можливі сценарії завершення війни і робили вони це з точки зору ситуації на фронті, а не з точки зору політичних гасел.

Політолог пояснив, що оскільки мовиться про тривалу війну, то на перший план виходять можливості забезпечення, спроможність наповнювати бюджет країни, а від нього й бюджет Збройних Сил. Україна в цьому плані повністю залежна від Західних партнерів.

Через це, як пояснив Вігірінський, партнери мають своє бачення завершення війни і воно може бути відмінним від бажання України. Також політолог зазначив, що може настати час, коли підтримка України стане для них обтяжливою і тоді треба буде знаходити рішення для завершення війни.

Можемо говорити, що напевно ця підтримка не є безмежною і вона не є безстроковою. І в свою чергу треба розуміти в який момент вона зупиниться, де буде лінія фронту і, як цю лінію фронту потрібно буде фіксувати вже політичними домовленостями,

– зазначив політолог.

Говорячи про три можливі сценарії завершення війни, Андрій Вігірінський погодився, що перший сценарій із повним виведенням російських військ на кордони 1991 року – є найкращим для України, але зазначив, що Росія сама не відходить, а її звідти витісняють ЗСУ.

Політолог розповів, чому вихід на кордони 1991 року малоймовірний: дивіться відео

При цьому політолог наголосив, що для того, щоб вийти на кордони 1991 року, потрібно, щоб Росія фактично капітулювала і не була спроможною відновлювати військові ресурси і поновлювати війну. На думку Вігірінського такий сценарій – малоймовірний, а тому навряд чи про нього всерйоз говорили у Вашингтоні.

"Скоріше мовилось про те, у який спосіб імпліментувати модифікації другого і третього варіанту, якщо ми універсалізовуємо їх в певну форму і говорили про ті варіанти, які містять територіальні компроміси, які відповідатимуть ситуації на фронт", – сказав Андрій Вірігінський.

Про що писали у The Washinghton Post