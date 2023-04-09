У США заявили, що невдале виведення військ з Афганістану додало сміливості Путіну щодо України

Цього тижня опублікували документ про виведення військ США з Афганістану. У країні вважають, що саме це рішення могло додати сміливості Владіміру Путіну у прагненні напасти на Україну.

Передовсім зауважимо, що публікація звіту про виведення військ з Афганістану спричинила критику адміністрації Байдена. Зокрема, вона підсвітила причину, чому США вагалися підтримувати Україну на початку повномасштабного вторгнення.

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Як відведення військ вплинуло на Путіна

На думку кількох американських аналітиків, на кривавого диктатора вплинуло хаотичне виведення військ США з Афганістану. Це створило враження, що командування американських збройних сил слабке. На цьому неоднократно наголошувала Фіона Гілл, колишня високопосадовиця Державного департаменту.

Власне, кілька членів Конгресу США теж вважають, що невдачі в Афганістані вплинули на Путіна. Вони "додали сміливості" здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, яке й почалося 24 лютого 2022 року.

На мою думку, виведення американських військ з Афганістану і саме те, як це було зроблено адміністрацією Байдена, – це надихнуло Путіна. Дало йому помилкове відчуття безпеки, що американський уряд не втрутиться в цей конфлікт. Я думаю, що Афганістан додав їм сміливості, і я вважаю, що це було помилкою,

– наголосив Майкл Лоєр.

США запізно почали давати зброю

Конгресмен-республіканець від штату Нью-Йорк Майкл Лоєр також звернув увагу на ще одну помилку Вашингтону. Він вважає, що в момент, коли Путін почав накопичувати свої сили на кордоні з Україною, США мали б постачати Україні зброю та підтримувати її.

Цю думку поділяють багато вашингтонських оглядачів. На їхню думку, помилка США – не надавати нашій державі максимальну кількість зброї. Це дозволило б краще протистояти російським силам, які переважають кількісно. Колишній республіканський конгресмен зі штату Іллінойс Адам Кінзінґер підкреслив, що афганський досвід у цей момент грав не на користь України.

Ми трохи обпеклися з афганською армією під час падіння Афганістану, через неготовність наших партнерів воювати. З Україною все не так. Україна чітко дала зрозуміти: "Ми будемо воювати, але ви повинні надати нам зброю",

– підкреслив він.

На жаль, за словами американських законодавців, США знадобився час. Лише згодом у країні збагнули, що українські й афганські військові відрізняються. Сенатор-республіканець зі штату Айдахо Джим Ріш назвав один із головних уроків.

Мовиться про те, що США не можуть дати людям того, "чого вони не хочуть, за що не хочуть боротися". Це і сталося, за його словами, в Афганістані. Натомість українські військові "мають відвагу" та "б'ються до смерті", підкреслив він.