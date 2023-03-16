Данілов назвав перспективи для України у війні на весну – літо

Росія прагне затягнути війну в Україні надовго, але ці плани не матимуть успіху. Адже перспективи ЗСУ на весну – літо – це "рух до перемоги".

Про це заявив секретар РНБО в інтерв'ю. Він наголосив, що Україна не може зупинитися.

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За його словами, сподівання Росії "тягнути дуже довго" війну проти України не виправдаються.

Наші перспективи не тільки на цю весну, а й перспективи і на літо, і на найближчий час – це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися. Ми маємо розуміння, що партнери в цьому беруть участь,

– сказав Данілов.

Він зазначив, що всьому свій час і ми обов'язково звільнимо всі наші території, включно з Кримом, з Луганською і Донецькою областями, з територіями, які зараз тимчасово перебувають під окупантами.

Скільки може тривати війна: сподівання окупантів

Нещодавно аналітики американського Інституті вивчення війни заявили, що Кремль, ймовірно, не очікує, що війна проти України триватиме довше наступних трьох років.

Минулого тижня спецслужби Литви заявили, що Росія здатна ще 2 роки вести війну з нинішньою інтенсивністю. А в розвідці США заявили, що збройний конфлікт в Україні став жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги, але президент Росії Владімір Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років.

Яка ситуація на фронті

Ситуація у Бахмуті все ще дуже напружена. Попри це, аналітики зауважили, що загальний темп операцій російського війська знизився. У свіжому звіті Інституту з вивчення війни зауважили, що про зниження темпу можна говорити у порівнянні з попередніми тижнями. Посилаються аналітики на речника українського об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковника Олексія Дмитрашківського.

Він 15 березня заявив, що наступальні дії за останній тиждень скоротилися. Якщо раніше ворог здійснював по 90 – 100 наземних атак на день, то тепер 20 – 29.

За словами Дмитрашківського, ворог дещо втратив наступальний потенціал. Причиною цього стали шалені втрати як серед живої сили, так і техніки. В Інституті зауважують, що заяви речника узгоджуються з загальними спостереженнями аналітиків.