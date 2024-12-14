Де може розпочатися Третя світова: у Newsweek показали карту імовірних фронтів Росії з НАТО

Керівники європейських держав неодноразово наголошували, що агресивна політика президента Росії Володимира Путіна може поширитися за межі України. Дивіться на карті потенційні зони конфлікту, якщо Москва продовжить свою стратегію експансії в Європі.

Росія може спровокувати різного роду протистояння з НАТО, а у разі прямого військового зіткнення є певні ділянки, які цікавлять Росію найбільше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Чи може поширитися війна в Україні на Європу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще в червні попередив, що Путін може наважитися на напад на країну-члена НАТО. Він зазначив, що Німеччина має бути готовою до війни до 2029 року. Подібну думку висловив у листопаді керівник німецької Служби зовнішньої розвідки Бруно Каль, заявивши про підготовку Росії до конфлікту із Заходом.

Хоча Росія подає війну в Україні як проксі-конфлікт із НАТО, лише пряма атака на члена альянсу може призвести до колективної відповіді відповідно до статті 5 статуту НАТО. Водночас гібридні загрози залишаються складними для ідентифікації.

Немає жодних сумнівів, що Путін продовжуватиме агресивно переслідувати свої інтереси в Європі, і зокрема у Східній Європі,

– сказав Newsweek Вільям Мак, професор політології Північного центрального коледжу.

Росія розташувала тисячі військових, сучасні винищувачі та ядерну зброю у Калінінграді. Тим часом Балтійський центр Командування оперативної групи в німецькому портовому місті Росток був урочисто відкритий минулого місяця для посилення нагляду НАТО за Балтійським морем.

Де може розпочатися війна НАТО з Росією

Особливу увагу Путін може звернути на країни Балтії через наявність там значної російськомовної меншини. Естонія, Латвія та Литва активно укріплюють свої кордони, готуючись до можливих провокацій.



Укріплена частина кордону з Калінінградською областю РФ / Фото: Міністерство оборони Литви

Ще однією ймовірною точкою початку Третьої світової війни є Сувальський коридор, який з’єднує Польщу з країнами Балтії, відокремлюючи російський ексклав Калінінград від Білорусі. Карта Newsweek демонструє, що можливим фронтом може також стати північний фланг НАТО. Йдеться про країни Балтії та Фінляндію.

Коли ми думаємо про потенційні майбутні спалахи, країни Балтії виступають як важливий тестовий приклад сили стримування НАТО. В Естонії, Латвії та Литві проживає велика кількість росіян, що зазвичай є важливим мотивуючим фактором для інтервенціонізму Путіна,

– сказав Мак.

У лютому Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що НАТО "може зіткнутися з масовою армією радянського типу в наступне десятиліття", якщо Москва реформує свою армію. Тим часом у сусідній Литві встановили протитанкові бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона".



Карта ймовірного нападу Росії на країни НАТО / Фото Newsweek

Яка вірогідність того, що Росія атакує НАТО

Генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт, колишній керівник Багатонаціонального корпусу НАТО на Північному Сході, раніше заявив, що у Москви є кілька варіантів перевірити згуртованість альянсу, включаючи "обмежене захоплення землі".

Окрім цього, експерти прогнозують можливу дестабілізацію в Молдові та Грузії, де Росія вже демонструвала готовність підтримувати проросійські сили. Якщо НАТО збереже єдність, шанси Путіна на розширення конфлікту знизяться.

Але шанси того, що Путін дійсно наважиться ризикнути розпочати Третю світову війну реалістично досить низькі.

Хоча країни, що межують з Росією, справедливо висловлюють підвищену стурбованість, ймовірно, що Путін й надалі стримуватиме НАТО і зосередить свій військовий авантюризм на державах, що не входять до НАТО з великим населенням росіян – згадайте про Молдову та Україну,

– каже Вільям Мак.

Президентка Молдови Мая Санду вже звинуватила Росію у спробі підірвати вибори у країні, а також у впливі на сепаратистське утворення під назвою Придністров'я.

На початку повномасштабного вторгнення російське командування прямо заявляло, що ціллю просування на півдні України через Миколаївську область є створення коридору з Придністров'ям. Присутність російських військ там суттєво загрожувала б Молдові, що має значно менші військові ресурси.