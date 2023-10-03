У центрі Києва сталася смертельна стрілянина: військовий відкрив вогонь по товаришах по службі

Уночі проти 1 жовтня у самісінькому центрі Києва сталася стрілянина. Відомо про жертв, а також те, що стрільця вже затримали.

Те, що вночі 1 жовтня у Києві сталася стрілянина журналістам 24 Каналу підтвердили у поліції. Начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві Юлія Гірдвіліс зазначила, що триває досудове розслідування.

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Загинуло двоє людей

Як зазначають у поліції, вночі загинуло двоє людей. Уже розпочате кримінальне провадження за 2 частиною 115 статті Кримінального кодексу України. Мовиться про вмисне вбивство.

Особу затримано, досудове слідство триває. Наразі вся інформація,

– додала Юлія Гірдвіліс.

Агентству Інтерфакс-Україна у поліції Києва повідомили, що розслідують обставини вбивства військовослужбовцем ЗСУ своїх двох товаришів зі служби. Уточнили також, що стався інцидент не в ніч проти 3, а в ніч проти 1 жовтня.

Раніше ЗМІ писали, що вночі стрілянину влаштував нібито військовослужбовець. Розповідали, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, що стрілець втік з місця злочину, а вже через дві години його затримали.

Пишуть, що сталася стрілянина близько 01:30 на вулиці Лаврській. Буцімто між трьома військовими спалахнув конфлікт. Один із них нібито взяв свій табельний автомат і розстріляв товаришів по службі. Відомо, що вони від отриманих вогнепальних поранень померли на місці.

Журналісти 24 Каналу зверталися по коментар до ДБР. У відомстві зазначили, що наразі уточнюють інформацію, яку повідомляють у ЗМІ. Щойно буде відомо більше деталей щодо того, що могло трапитися у Києві, ми неодмінно повідомимо вас.

Раніше ми розповідали про чоловіка, котрий у Кропивницькому погрожував підірвати гранату на АЗС. Його правоохоронцям вдалося затримати.

Затримували зі стріляниною