ВООЗ схвалила 2 нових препарати для лікування COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я зарахувала до списку препаратів, рекомендованих для лікування COVID-19, одразу 2 нових лікарських засоби. Вони здатні поліпшити показник виживання у випадку тяжкого перебігу недуги.

Першочергово ліки призначатимуть людям похилого віку, які мають важкі супутні хвороби.

Важливо У найближчі тижні Омікроном заразиться понад 50% населення Європи, – ВООЗ

Мовиться про хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад, діабетом. Рекомендації були складені після того, як експерти ВООЗ проаналізували дані 7 клінічних випробувань, в яких взяли участь понад 4 тисячі людей з COVID-19 різного ступеня тяжкості. Фахівці ВООЗ переконалися, що користь від лікування переважує ризики побічних ефектів.

Що відомо про нові препарати

Так, важкий перебіг COVID-19 тепер пропонують лікувати Барицитинібом, який використовують в терапії ревматоїдного артриту.

А для людей з ковідом середнього ступеня тяжкості, але з високим ризиком госпіталізації, організація рекомендує препарат моноклональних антитіл – Сотровімаб.

Зауважимо, що ще у грудні 2021 року Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало видачу реєстраційного посвідчення для лікарського засобу Сотровімаб, що призначений для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків.

Чи ефективні ліки проти Омікрону

У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів коронавірусу, зокрема штаму Омікрон, "досі незрозуміла". Однак раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що бустерні дози вакцин проти COVID-19, які наразі доступні на ринку, не допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу.

Бустерні дози вакцин, що вже існують, навряд чи будуть ефективними для боротьби з вірусом, що еволюціонує,

– мовиться у повідомленні ВООЗ.

У ВООЗ вважають, що для захисту від нових штамів COVID-19 потрібні нові вакцини.

Чому потрібна нова вакцина

Наразі дослідження показали, що вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон.

Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

З вакцинами від інших виробників така ж ситуація, або й гірша. Про розробку нового препарату, який буде ефективний проти мутованих версій коронавірусу також повідомила компанія Moderna.



Що відомо про "бустерну" вакцину / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу