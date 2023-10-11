Кількість загиблих зросла: окупанти зруйнували гімназію на Дніпропетровщині

Російські окупанти 11 жовтня обстріляли Дніпропетровську область. Відомо про приліт по Нікополю. Там ворог зруйнував гімназію.

Спершу повідомили про двох загиблих. Наголошували, що під завалами ще можуть бути працівники гімназії. Наразі на місці трагедії тривають рятувальні роботи.

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Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла. З-під завалів дістали тіло. За попередніми даними, під завалами перебуває ще одна людина.

Станом на 18:35 підрозділи ДСНС з-під завалів будівлі гімназії вивільнили тіло ще однієї людини. Всього загинули 3 особи, ще 2 – постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Також повідомили, що ворог пошкодив 40 приватних будинків та 18 господарських споруд. Окрім того, постраждали:

інфраструктурний об'єкт;

17 сонячних панелей;

магазин.

Точні дані наразі встановлюють.

Людей просять реагувати на тривоги й ходити в укриття цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно може врятувати життя.

Окрім того, українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів. Окрім того, заборонено публікувати такий контент у мережі.