Запрошувати Україну вступити в НАТО не поспішають 7 країн, – Politico

У Плані перемоги, який презентував Володимир Зеленський, міститься пункт про запрошення України в НАТО. Однак є ті країни, які наразі не поспішають дати шанс на вступ нашої країни до Альянсу.

Таких держав наразі щонайменше 7. Про це пишуть журналісти видання Politico.

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Які країни тягнуть із запрошенням України в НАТО

Журналісти наголосили, що, за словами чотирьох офіційних осіб і дипломатів США та НАТО, які вирішили лишитися анонімними, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом Зеленського негайно запросити Україну приєднатися до НАТО.

В інтерв'ю виданню посол США в НАТО Джуліанн Сміт, яка покидає свій пост, підкреслила позицію своєї країни.

На сьогодні Альянс не дійшов до того моменту, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну,

– сказала вона.

Водночас Німеччина та США не єдині блокатори вступу нашої держави в Альянс. Угорщина та Словаччина також чинять опір, але вони роблять це з інших міркувань. Адже їхні нинішні популістські лідери дотримуються загалом прокремлівської лінії.

Є й інші країни, які не хочуть швидко діяти на прохання Києва. Це такі країни як Бельгія, Словенія чи Іспанія, які ховаються за спинами США та Німеччиною.

Один із представників НАТО розповів, що ці три країни "підтримують вступ України в НАТО абстрактно, але як тільки це наблизиться до реалізації, вони почнуть заперечувати цю ідею більш публічно".

Це ставить їх у суперечність з такими країнами, як Литва, Латвія, Естонія та Польща, які мають більший ентузіазм щодо вступу нашої держави в Альянс. Але цим меншим країнам доводиться нелегко боротися з об'єднаним фронтом Берліна та Вашингтона.

Однак офіційні особи, які розмовляли з виданням, намагалися підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу в майбутньому.

Позиція адміністрації Байдена давно полягала в тому, що вступ до НАТО відбудеться після закінчення війни, але не було окреслено жодних часових рамок.

У Білому домі не висловили подиву щодо можливості того, що Зеленський може активізувати кампанію тиску щодо запрошення України в Альянс, щоб отримати зобов'язання щодо НАТО перед виборами в США.