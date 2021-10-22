"Втікали городами, спускали собак": жителі ОТГ на Рівненщині шокували медиків дикунством

У селі Велика Омеляна, що в Рівненській області, зафіксували низку випадків зараження поліомієлітом. Спершу хворобу виявили у півторарічної дитини, а потім в шести її братиків і сестричок.

Медики одразу відреагували на погіршення епідемічної ситуації у населеному пункті. Вони розпочали проведення профілактичних заходів і запрошували місцевих робити щеплення.

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Втікали городами, спускали собак

Житель Великої Омеляни Сергій Ковальчук зазначив, що лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи намагалися персонально донести інформацію та розвіяти перестороги кожного.

Зрештою, вдалося зібрати дані про усіх дітей віком до 5 років, які мешкають на території ОТГ.

Що ми мали? – закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір'я собак, словом – цивілізацію в усій красі,

– сказав він.

"Те, що робота медиків населенням не цінується – давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз'яснювальної роботи", – додав він.

Що таке поліомієліт Поліомієліт – це захворювання, яке викликає поліовірус. Воно може призводити до проблем з нервовою системою, паралічу, труднощів з диханням і навіть смерті. Зазвичай ним хворіють діти до п'яти років, але можуть захворіти й дорослі люди, якщо вони не були вакциновані.

Вакцинація проти поліомієліту: коротко

Від поліомієліту існує дві вакцини, які вводять всім дітям. Перша – це інактивована вакцина. Її вводять в перший рік життя. Друга – жива вакцина, яка містить живий ослаблений вірус. Їй проводять ревакцинацію в 18, 20 місяців і в 14 років. Цю вакцину не колють, а просто закапують у рот.

Якщо людину в дитинстві не прищепили, то перед виїздом з країни, рекомендується вакцинуватися.

Текст публікації Романа Сафонова:

Вчора ввечері колега скинув мені до відома пост праведного гніву від Сергій Ковальчук, де болісно сприймається порівняння його малої батьківщини із "злиденними країнами". Перша, хоч і не суттєва для предмета нашого обговорення ремарка: деякі з цих країн в економічному плані залишили Україну за темпами розвитку далеко позаду.

Проста теза, яку я намагався донести на зустрічі з мешканцями Великої Омеляної з приводу надзвичайної події у селі через спалах поліомієліту: відношення до вакцинації населення – одна з ознак рівня цивілізованості суспільства.

За 10 днів з моменту оголошення НС щеплено інактивованою поліомієлітною вакциною трохи більше ніж половина дітей, при тому, що всі умови для значно більшого охоплення були створені.

Натомість за ці дні чув досить фантастичні причини пробуксовування вакцинальної компанії, наприклад: медики своїми подвірними обходами відлякали батьків від вакцинації. Перед тим, як медичний персонал завітав до осель мешканців Великоомелянської тергромади, був масовий обдзвін батьків, на який мало хто зреагував. Тому, як голова робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, я наполіг на виділенні додаткових сил і засобів, насамперед кадрів, з обласного центру. Питання не лише у кволій активності громадян – то річ прогнозована.

Для такого рішення була ціла низка причин, на які треба було зважати: а) маємо період ковід-пандемії та різкого підйому захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції – скупчення людей на ФАПах вкрай не бажане; б) багато дітей (кожна четверта) має ознаки ГРВІ і їх доцільно було оглядати на місці, в теплі; в) багатодітні мами не могли залишити інших дітей самих; г) брифінги Сафонова та виступи мої та колег на ТБ мало хто з місцевих дивиться. Лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи мали можливість персонально донести інформацію, розвіяти перестороги у кожного з батьків. Врешті-решт без цієї роботи ми б не верифікували надану інформацію щодо дітей до 5 років., що проживають у селах тергромади (12% з неї, як з’ясувалась була помилковою, багато хто вже в селі не живе).

Що ми мали? – закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір’я собак, словом, даруйте що ображаю патріотичні почуття – цивілізацію в усій красі. Те що робота медиків населенням не цінується – давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз'яснювальної роботи, коли керівництво тергромади організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка ігнорується. В лікувальний заклад не приходимо, на зустріч в сільраду – також, додому не пускаємо, бо зламати власну картину світу – ось що реально страшно. Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з самих безпечних вакцин, що використовуються від страшної хвороби, краще постити котиків в мережі ніж перейматись ризиками для власної дитини.

Щоб еволюціонувати до зрілого громадянського суспільства потрібно дуже багато часу. Шлях у цьому напрямку - не обурення, або ж обурення, яке дає поштовх для самовдосконалення.

Насамкінець. Я люблю людей. Навіть коли дратуюсь – люблю. Інакше б не займався тим чим займаюсь. І оптимістично дивлюсь на цивілізаційні перспективи наших сіл і України в цілому. Саме це дає силу для щоденної роботи.